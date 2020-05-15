На Украине «застряли» десятки младенцев, рожденных для иностранцев

Десятки младенцев, рожденных украинскими суррогатными матерями для иностранцев, «застряли» в Киеве из-за карантина. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что эта ситуация продемонстрировала пробелы в украинском законодательстве и требует немедленного вмешательства властей.

По словам Кулебы, ситуация с младенцами еще раз показывает бесправие детей, рожденных суррогатными матерями.

«Украина просто становится международным онлайн-магазином с младенцами, и реальное количество таких детей, которых „поставляет“ Украина за рубеж, мы не знаем», — написал детский омбудсмен Украины на своей странице в Facebook.

После публикации в Сети видео с 46 младенцами в громком скандале оказалась киевская клиника «Биотех». Все дети в ролике были рождены суррогатными матерями, но не могут отправиться к своим родителям за границу из-за пандемии. Сейчас их держат в одной комнате в отеле «Венеция». Ухаживают за несколькими десятками младенцев только пять женщин.

Видеозапись была размещена самой клиникой 30 апреля.