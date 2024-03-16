Мир 16 марта 2024, 19:18 «Время пришло». Украину предупредили о крахе из-за отказа от переговоров RS: Украина должна начать мирные переговоры с Россией до полного разгрома РИА «Новости»

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Украинским властям необходимо задуматься над переговорами с Россией до наступления полного краха. Об этом обозреватель Коннор Эколс написал в своей статье для американского издания Responsible Statecraft.

По его словам, Запад сейчас должен решить вопрос, делать ли ставку на внезапные изменения на фронте, даже если это приведет к краху украинской армии и Украины как государства.

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«Если нет, то, вероятно, пришло время начать настаивать на переговорах, пока сложившаяся ситуация не стала еще хуже», — отметил корреспондент.

Журналист подчеркнул, что на фоне политических и военных проблем, с которыми столкнулась Украина, ее победа в конфликте маловероятна. Кроме того, в ВСУ наблюдается острая нехватка вооружения, в то время как в России производят «в три раза больше артиллерийских снарядов, чем НАТО может предоставить».

Немецкий журналист Геррит Зебальд ранее сообщил, что на Западе стали понимать, что Украину ждет поражение и она не вернет утраченные территории.