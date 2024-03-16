Мир 16 марта 2024, 18:51 «Заговорили открыто». План Запада по Украине раскрыли в Германии Welt: Запад больше не верит в победу Украины РИА «Новости»

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Западные страны постепенно приходят к пониманию того, что у Украины не получиться вернуть утраченные территории. Об этом журналист Геррит Зебальд заявил в эфире немецкого канала Welt.

«Все громче звучат заявления, в том числе в дипломатических кругах ЕС, что уже нет веры в победу Украины, а именно в то, что у Киева получится вернуть потерянные территории», — сказал он.

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По словам обозревателя, из-за этого глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених предложил проработать пути заморозки вооруженного конфликта на Украине, чтобы привести его к логическому концу.

Канцлер Олаф Шольц уже начал прорабатывать варианты выхода из конфликта на Украине, поэтому немецкие политики заговорили об этом, заключил журналист.

Президент России Владимир Путин указывал на готовность к переговорам по Украине. Он подчеркивал, что основой для них должны стать реальные факты.