«Время настало». Столтенберг призвал подписать декларацию ЕС-НАТО | 360°

Мир 26 сентября 2022, 23:58 Поделиться Telegram

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Viber «Время настало». Столтенберг призвал подписать декларацию ЕС-НАТО Генсек НАТО Столтенберг призвал подписать декларацию с ЕС РИА «Новости»

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Пришло время для подписания новой декларации между Евросоюзом и НАТО. С таким заявлением выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«Сотрудничество НАТО и ЕС способствует безопасности и стабильности, поэтому мы считаем, что настало время согласовать новую совместную декларацию для развития партнерства», — написал Столтеберг в Twitter.

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Летом в Евросоюзе отмечали, что надеются на прогресс в переговорах с альянсом по новой совместной декларации. Стратегия подразумевает создание сил быстрого реагирования ЕС, способных работать вне зависимости от НАТО. При этом в ЕС подчеркивали, что Североатлантический альянс останется главной организацией для обеспечения безопасности Европы.

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В начале сентября Столтенберг заявлял, что НАТО значительно увеличит военное присутствие на восточной границе. По его словам, блок намерен защищать каждый дюйм территории союзников.

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