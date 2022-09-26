«Время настало». Столтенберг призвал подписать декларацию ЕС-НАТО | 360°

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Криминал
27 сентября 2022, 07:53
Житель ХМАО попытался задушить пассажира самолета
Спецоперация
27 сентября 2022, 07:50
Украинские военные атаковали ряд населенных пунктов ДНР
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Спецоперация
27 сентября 2022, 07:42
Пять мирных жителей пострадали в ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ ракетами HIMARS
Спецоперация
27 сентября 2022, 07:34
Диверсант отказался убивать руководство Херсонской области
Спецоперация
27 сентября 2022, 07:22
ВСУ обстреляли Донецк снарядами образца НАТО
Власть
27 сентября 2022, 07:22
Шойгу попросили дать отсрочку учителям начальной и средней школы
Спецоперация
27 сентября 2022, 07:01
«Именно в мирных жителей». Разведчики ВС России рассказали об обстрелах ВСУ
Власть
27 сентября 2022, 06:43
Новый Крымский федеральный округ возглавит Дмитрий Рогозин
Спецоперация
27 сентября 2022, 06:23
HIMARS не помогли ВСУ в боях за Артемовск — СМИ