Мир 09 сентября 2022, 18:24 Поделиться Telegram

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Viber НАТО разместит новые силы на восточной границе — генсек Столтенберг Генсек НАТО Столтенберг призвал готовиться к долгому противостоянию с Россией РИА «Новости»

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НАТО значительно увеличит военное присутствие на восточной границе, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе. Выступление генсека транслировали на сайте Альянса.

«Мы значительно усиливаем наше присутствие в восточной части Альянса. В то же время мы посылаем однозначный сигнал Москве, что НАТО будет защищать каждый дюйм территории союзников», — подчеркнул Столтенберг.

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Он призвал готовиться к долгому противостоянию с Россией, а также поставлять оружие Украине даже в ущерб своей обороноспособности. Альянс настроен на долгосрочную помощь и готов обеспечить переход украинской армии от советского оружия к западному. По словам генсека НАТО, пора обеспечивать подготовку украинской армии к зиме — нужно направить для ВСУ десятки тысяч комплектов зимней формы.

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Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что члены НАТО не стремятся к конфликту с Россией и не представляют для нее угрозы. Он также заявил о намерении Альянса защищать «каждый дюйм своей территории».

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