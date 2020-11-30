Врачи подтвердили у Байдена два небольших перелома стопы

Врачи подтвердили у кандидата в президенты США Джо Байдена два небольших перелома стопы по типу трещины кости.

Об этом телеканал ABC News сообщил со ссылкой на врача Байдена Кевина О’Коннора.

По словам врача, компьютерная томография подтвердила у Байдена небольшие переломы боковой и средней клиновидных костей, которые находятся в средней части стопы.

В течение ближайших нескольких недель кандидат от Демократической партии будет вынужден ходить в специальной обуви.

Несколько часов назад стало известно, что Байден поскользнулся, когда играл со своей собакой по кличке Мэйджер. Пострадавшего политика осмотрел врач-ортопед.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. СМИ сообщают о победе демократа Джо Байдена, но действующий глава Белого дома Дональд Трамп не хочет признавать поражение и через суды пытается обжаловать результаты голосования в разных штатах.