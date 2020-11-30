Врачи подтвердили у Байдена два небольших перелома стопы
Об этом телеканал ABC News сообщил со ссылкой на врача Байдена Кевина О’Коннора.
По словам врача, компьютерная томография подтвердила у Байдена небольшие переломы боковой и средней клиновидных костей, которые находятся в средней части стопы.
В течение ближайших нескольких недель кандидат от Демократической партии будет вынужден ходить в специальной обуви.
Несколько часов назад стало известно, что Байден поскользнулся, когда играл со своей собакой по кличке Мэйджер. Пострадавшего политика осмотрел врач-ортопед.
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. СМИ сообщают о победе демократа Джо Байдена, но действующий глава Белого дома Дональд Трамп не хочет признавать поражение и через суды пытается обжаловать результаты голосования в разных штатах.