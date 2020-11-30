Байден вывихнул лодыжку во время игры с собакой

В заявлении говорится, что 78-летний кандидат в президенты поскользнулся, когда играл со своей собакой по кличке Мэйджер. Из соображений осторожности пострадавшего политика осмотривает врач-ортопед.

В случае победы Байдена на президентских выборах в США в Белом доме поселятся две немецкие овчарки Мейджер и Чамп.

Мейджер в семье Байденов появился в 2018 году. Они взяли его из приюта в штате Делавер. Чамп живет с ними с 2008 года.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. СМИ сообщают о победе демократа Джо Байдена, но действующий глава Белого дома Дональд Трамп не хочет признавать поражение и через суды пытается обжаловать результаты голосования в разных штатах. Пока это у него получается не очень хорошо.

Между тем, Байден уже готовится занять овальный кабинет в Белом доме. Он уже раскрыл планы на первые 100 дней своего президентского срока. По его словам, он посвятит это время борьбе с коронавирусом и миграционной реформе.