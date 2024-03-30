Мир 30 марта 2024, 03:56 Врачи по ошибке сделали аборт беременной женщине в Праге Freepik

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Жительница Праги потеряла ребенка по халатности врачей, которые перепутали ее с другой пациенткой в университетской больнице «Буловка». Подробностями поделилось издание CNN Prima NEWS.

В медицинское учреждение обратились две женщины азиатского происхождения. Одна из них была беременна и пришла в больницу на плановый осмотр, в то время как второй назначили операцию, которая проводится при лечении заболевания матки. Подобное хирургическое вмешательство также проводят с целью прерывания беременности.

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Однако чешские врачи перепутали беременную пациентку с больной и сделали ей операцию. Женщина потеряла здорового ребенка. Всех причастных к произошедшему сотрудников больницы отстранили от работы на период разбирательств.

Мать троих детей умерла во время пластической операции, которую делал ее муж — хирург в США.