Врачи Нью-Йорка готовы носить мусорные мешки из-за нехватки халатов

Врачи и персонал медицинского центра в нью-йоркском Бруклине готовы носить дождевики и пакеты для мусора вместо медицинских халатов.

Об этом рассказал главный врач медицинского центра SUNY Downstate в нью-йоркском районе Бруклин Уэйн Райли, пишет CNN.

По словам Райли, запаса специальных медицинских халатов в его центре хватит на полтора дня. Поскольку медики не могут ждать обеспечения средствами индивидуальной защиты из государственных запасов, то готовятся проявить изобретательность.

«Мы все знаем, что национальные запасы истощены. Поэтому мы собираемся проявить творческий подход», — сказал главврач медицинского центра.

Несколькими днями ранее американские врачи пожаловались, что им не хватает медицинских масок. Медикам приходится защищаться всем, что может их заменить. В ход идут даже маски с Хэллоуина. Но врачи используют не только атрибут с костюмированных вечеринок, также они носят горнолыжные маски, а некоторые заматывают лицо пленкой.

Однако такой защиты, естественно, недостаточно, так как специалисты постоянно контактируют с зараженными людьми.

Главным очагом распространения COVID-19 в США остается Нью-Йорк. По данным университета Джона Хопкинса на 2:00 5 апреля, в городе зарегистрировано более 63 тысяч случаев заражения, а во всем штате Нью-Йорк число заболевших превысило отметку 113 тысяч.