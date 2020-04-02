Американским врачам приходится использовать хэллоуинские маски вместо медицинских

Медики из США в условиях жесткого дефицита специальных медицинских масок вынуждены использовать подручные средства. Некоторые из докторов ходят в хэллоуинских масках.

Доктор Джиллиан Шмитц поделилась с изданием, как тяжело сейчас приходится медикам. Им нужно импровизировать на ходу, чтобы защититься от угрозы заражения коронавирусом. Врачи используют не только маски с костюмированных вечеринок, но и горнолыжные. А также заматывают лицо пленкой.

Однако такой защиты, естественно, недостаточно, так как специалисты постоянно контактируют с зараженными людьми.

«Это тонкая маска. Если кто-то кашляет мне в лицо, я не промокну, но этого недостаточно. Это просто щит. У нее нет того уровня защиты, который нам нужен», — прокомментировала она вынужденное использование врачами масок, например, для Хеллоуина.