    02 апреля 2020, 16:44

    Американским врачам приходится использовать хэллоуинские маски вместо медицинских

    Анастасия Кременчугская

    Американские врачи пожаловались, что им не хватает медицинских масок. Защищаться им приходится всем, что может их заменить. В ход идут даже маски с Хэллоуина. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на иностранное издание.
    Американским врачам приходится использовать хэллоуинские маски вместо медицинских

    Медики из США в условиях жесткого дефицита специальных медицинских масок вынуждены использовать подручные средства. Некоторые из докторов ходят в хэллоуинских масках.

    Доктор Джиллиан Шмитц поделилась с изданием, как тяжело сейчас приходится медикам. Им нужно импровизировать на ходу, чтобы защититься от угрозы заражения коронавирусом. Врачи используют не только маски с костюмированных вечеринок, но и горнолыжные. А также заматывают лицо пленкой.

    Однако такой защиты, естественно, недостаточно, так как специалисты постоянно контактируют с зараженными людьми.

    «Это тонкая маска. Если кто-то кашляет мне в лицо, я не промокну, но этого недостаточно. Это просто щит. У нее нет того уровня защиты, который нам нужен», — прокомментировала она вынужденное использование врачами масок, например, для Хеллоуина.