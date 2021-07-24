Врачи нашли новый штамм коронавируса

Появление нового штамма коронавируса зафиксировали в Великобритании. Мутацию нашли врачи из агентства Общественного здравоохранения Англии (PHE).

«На сегодняшний день по стране выявили 16 случаев заражения мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу», — привело слова специалистов издание Mirror.

Сейчас медики занимаются изучением лабораторных анализов нового варианта коронавируса. Они хотят понять, как мутация влияет на поведение вируса. Пока врачи не знают, снижает ли найденный штамм эффективность вакцин.

Пока наиболее распространенной мутацией коронавируса в мире является «дельта». Этот вариант вируса более опасен, чем все предыдущие. Зараженные «дельтой» есть практически во всех странах Европы. По словам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «дельта» будет вытеснять другие штаммы и в ближайшие месяцы продолжит быть доминирующей.

Ранее в России обнаружили штамм «гамма», возникший в Бразилии. Этот вариант коронавируса отличается большей заразностью и может быть потенциально опасным.