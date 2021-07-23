В России обнаружили штамм «гамма», возникший в Бразилии. Как и его собрат «дельта», он отличается большей заразностью и может быть потенциально опасным. Эффективным оружием против буквы ковид-азбуки остается вакцинация.

В России нашли бразильский штамм коронавируса. Как и индийский вариант, он более заразен. В отличие от «дельты» этот вариант пока не получил такого распространения в стране. Пока есть только несколько случаев заражения среди непривитых. Штамм также уже обнаружили в Якутии, сообщило РИА «Новости».

Бразильский вариант — это общее название для четырех бразильских линий P.1, P.2, P.3, P4. Первая наиболее известна и носит название «гамма», написала газета «Известия».

Исследователи отнеслись этим двум штаммам с осторожностью, поскольку они оба вирулентны и могут понижать защитные свойства антител, полученных после прививки или болезни.

В отличие от «дельты» бразильский штамм «гамма» появился намного раньше. В конце декабря прошлого года ученые Бразилии заявили о появлении нового варианта. Он быстро распространился по южноамериканской стране и спровоцировал волну эпидемии, написал сайт kp.ru. У первых заболевших в Бразилии регистрировали кашель, боль в мышцах, боли в горле и тошноту.

Согласно исследованиям, благодаря своему набору мутаций он легче передается от человека к человеку. Однако пока не известно, может ли он вызывать более тяжелые кинические случаи.

Инфицированных бразильским штаммом обнаружили в Великобритании, Перу, Уругвае и Парагвае, Аргентине, США, Франции, Германии, Испании, Мексике и Италии.

Какой вариант опаснее

Наличие сразу двух штаммов, известных своей заразностью, может напугать жителей России и вызвать опасения по поводу новой волны заболеваний. Однако «гамма» не настолько опасна, как «дельта». Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал «360», что бразильский вариант в отличие от своего индийского собрата обладает только одной мутацией в части связывания вируса с рецепторами.

Если говорить о британском штамме или «дельте», то там больше изменений, которые влияют на вирус Виталий Зверев.

По мнению специалиста, нет ничего удивительного в том, что вариант оказался в России, и пока что он вряд ли заместит уже существующие в стране штаммы.

Вирусолог Сергей Нетесов также не видит особой опасности в появлении штамма в России. Этому варианту не удалось вытеснить нулевой штамм, чего нельзя сказать о «дельте», сообщил Life.

Тем не менее не все специалисты настроены так оптимистично. У врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук Сергея Вознесенского этот вариант вызывает опасения.

«Во-первых, инфекция может довольно быстро развиваться. Во-вторых, у больных на ранних сроках может быть более тяжелое течение болезни», — объяснил Вознесенский.

Спасение от «гаммы»

На сегодняшний день самым эффективным оружием от новых штаммов остается вакцинация. По словам Вознесенского, ученые и разработчики вакцины склоняются к тому, что зарегистрированные препараты в России защищают как от «дельты», так и от «гаммы».

Для переболевших ковидом тоже есть хорошие новости. Оба специалиста отметили — ранее инфицированные люди защищены от вариантов, а вероятность повторного заболевания незначительна.

«У переболевших людей хороший иммунитет — как гуморальный, так и клеточный. В новых штаммах не меняются антигенные структуры. Тот участок, где происходят изменения, может влиять на тяжесть протекания, на симптоматику, на инкубационный период, но никак не влияет на иммунитет», — отметил Зверев.