Детсадовцам в Китае повесили QR-коды на шею. Видео

В Китае детей начали приводить в детский сад с распечатанными на листе бумаги QR-кодами. Личный код каждого малыша необходим для выдачи паспорта здоровья.

Видео очереди перед дошкольным учреждением опубликовали в Twitter. На листе формата А4 поместили код и имя ребенка.

На такие меры руководство детсада пошло перед сдачей обязательного теста. Китайские власти, сообщила газета «Известия», обязали провести исследования на нуклеиновую кислоту среди всех воспитанников дошкольных учреждений.

Процедура нужна, чтобы выдать так называемый паспорт здоровья. В документе говорится о наличии антител к коронавирусу и наличии у человека прививки. В Китае сертификаты ввели в обращение еще в 2020 году для сдерживания распространения SARS-CoV-2.

В России из-за сбоя на «Госуслугах» сократились сроки действующих сертификатов о вакцинации и QR-кодов. Действительными перестали считаться документы россиян, которые привились более полугода назад.