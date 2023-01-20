20 января 2023, 16:39
Врач рассказал подробности об операции Назарбаева
Кардиохирург Юрий Пя назвал плановой перенесенную Назарбаевым операцию на сердце
Операция на сердце, перенесенная бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, являлась плановой. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель Национального научного кардиохирургического центра, где состоялась операция, кардиохирург Юрий Пя.
«Операцию намечали еще с прошлого года. Мы решили в силу состояния здоровья и занятости провести ее тогда, когда будет Нурсултану Абишевичу удобно. Вся процедура заняла около 2,5 часа», — рассказал он.
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По словам Пя, сейчас Назарбаев находится в хорошем самочувствии, в ближайшие дни его выпишут из больницы.
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«У Назарбаева нет проблем с сердцем. Нурсултан Абишевич проходил у нас обследование с 2011 года. Не потому, что болит сердце, только потому, что человек должен проводить себе проверку организма», — добавил он.
Врач подчеркнул, что для Назарбаева не создавали персональных условий повышенной комфортности в палате.
«У нас нет понятия VIP. Рядом всегда находятся только дежурный и лечащий врач», — заключил он.
Назарбаев перенес операцию на сердце днем 20 января. Бывшему президенту страны 82 года, он занимал этот пост с конца 1991 года по март 2019 года.
Казахстан
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