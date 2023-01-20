Мир 20 января 2023, 16:39 Врач рассказал подробности об операции Назарбаева Кардиохирург Юрий Пя назвал плановой перенесенную Назарбаевым операцию на сердце РИА «Новости»

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Операция на сердце, перенесенная бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, являлась плановой. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель Национального научного кардиохирургического центра, где состоялась операция, кардиохирург Юрий Пя.

«Операцию намечали еще с прошлого года. Мы решили в силу состояния здоровья и занятости провести ее тогда, когда будет Нурсултану Абишевичу удобно. Вся процедура заняла около 2,5 часа», — рассказал он.

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По словам Пя, сейчас Назарбаев находится в хорошем самочувствии, в ближайшие дни его выпишут из больницы.

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«У Назарбаева нет проблем с сердцем. Нурсултан Абишевич проходил у нас обследование с 2011 года. Не потому, что болит сердце, только потому, что человек должен проводить себе проверку организма», — добавил он.

Врач подчеркнул, что для Назарбаева не создавали персональных условий повышенной комфортности в палате.

«У нас нет понятия VIP. Рядом всегда находятся только дежурный и лечащий врач», — заключил он.

Назарбаев перенес операцию на сердце днем 20 января. Бывшему президенту страны 82 года, он занимал этот пост с конца 1991 года по март 2019 года.