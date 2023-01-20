Мир 20 января 2023, 10:08 Назарбаеву провели операцию на сердце Представитель Назарбаева подтвердил, что политику провели операцию на сердце РИА «Новости»

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Врачи провели операцию на сердце первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, сообщил в Twitter его пресс-секретарь Айдос Укибай. По его словам, политик успешно перенес операционное вмешательство.

«Угрозы жизни первого президента нет. Сейчас он находится под наблюдением», — написал Укибай.

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Он уточнил, что Назарбаева прооперировали в Национальном научном кардиохирургическом центре. Руководил процессом известный кардиохирург Юрий Пя.

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Новость о том, что политик лег на плановую операцию, ранее сообщило КазТАГ. Такие данные журналистам предоставил медиаменеджер из Казахстана Александр Аксютиц.

Назарбаеву 82 года. С конца 1991 года по март 2019 года он занимал пост президента Казахстана. В январе этого года его лишили статуса почетного сенатора. Решение об этом принял Конституционный суд республики.