    16 июня 2020, 13:33

    Врач: новый штамм коронавируса мог проникнуть в Китай из Европы

    Дарья Морозова

    Штамм коронавируса, который обнаружили на прошлой неделе на рынке Пекина «Синьфади», мог проникнуть туда из Европы. Так считает врач Николай Косенков. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По его словам, для выяснения этого был использован «математический метод — факторный анализ по методу главных компонентов», который «позволяет выявить внутренние, скрытые связи между показателями и объединить их общим фактором, влияющим на них».

    «Не исключена вероятность, что в Китай сейчас либо занесли новый вирус, либо он мутировал. Пока данных для математической обработки новой вспышки коронавируса недостаточно, чтобы связать его с вирусом из Западной Европы», — заключил Косенков.

    Ранее на рынке в Пекине обнаружили новую вспышку коронавируса. Инфекцию нашли на разделочной доске на пекинском рынке «Синьфади». Рыбу, которая была заражена вирусом, ранее доставили с закрытого рынка Цзиншэнь, где до этого был очаг распространения коронавируса. На рынке в Пекине при этом впервые за два месяца несколько человек заболели. В Пекине в связи с обнаружением новых заболевших частично или полностью закрыли все продуктовые рынки.