Врач: новый штамм коронавируса мог проникнуть в Китай из Европы

По его словам, для выяснения этого был использован «математический метод — факторный анализ по методу главных компонентов», который «позволяет выявить внутренние, скрытые связи между показателями и объединить их общим фактором, влияющим на них».

«Не исключена вероятность, что в Китай сейчас либо занесли новый вирус, либо он мутировал. Пока данных для математической обработки новой вспышки коронавируса недостаточно, чтобы связать его с вирусом из Западной Европы», — заключил Косенков.

Ранее на рынке в Пекине обнаружили новую вспышку коронавируса. Инфекцию нашли на разделочной доске на пекинском рынке «Синьфади». Рыбу, которая была заражена вирусом, ранее доставили с закрытого рынка Цзиншэнь, где до этого был очаг распространения коронавируса. На рынке в Пекине при этом впервые за два месяца несколько человек заболели. В Пекине в связи с обнаружением новых заболевших частично или полностью закрыли все продуктовые рынки.