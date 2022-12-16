Мир 16 декабря 2022, 02:48 Возврат границ не приведет к прекращению конфликта на Украине — Зеленский Economist: президент Украины Зеленский не допустил окончания конфликта с возвратом границ РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist заявил, что предложенный госсекретарем США Энтони Блинкеном сценарий об урегулировании конфликта по образцу 23 февраля для него неприемлем. Возврат к границам не придет к урегулированию конфликта, сказал украинский лидер.

«Это не будет концом, потому что никто не понимает, что такое гарантии безопасности», — сказал Зеленский.

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Он напомнил, что Украина подписала Будапештский меморандум и раздала все ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности, а в итоге оказалась там, где находится сейчас.

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«Мы не в НАТО. Какие гарантии безопасности?» — добавил глава государства, напомнив о своем желании вступить в альянс.

По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, начинать переговоры с Россией без выполнения некоторых условий не имеет смысла. Он сказал, что сперва надо обеспечить энергетическую, продовольственную и ядерную безопасность, после этого прекратить военные действия, а уже потом начинать переговоры. Ермак считает, что желание западных политиков как можно быстрее засадить Украину и Россию за стол переговоров — большая ошибка.