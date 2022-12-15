Мир 15 декабря 2022, 22:19 Глава офиса Зеленского назвал «смешными» призывы к переговорам России и Украины Глава офиса Зеленского: призывать Россию и Украину к переговорам просто смешно РИА «Новости»

Читать 360tv в

Прежде чем Россия и Украина сядут за стол переговоров, необходимо выполнить ряд шагов. А до этого времени диалог будет бесполезным, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Его процитировал Economist.

«Мнение некоторых западных политиков о том, что сесть за стол переговоров — это первое, что нужно сделать, прежде чем на Украине воцарится мир, является фундаментальной ошибкой», — считает чиновник.

Реклама

По словам Ермака, призывы к России и Украине начать диалог кажутся просто смешными. Чтобы это случилось, нужно выполнить ряд шагов, в том числе обеспечить энергетическую, продовольственную, ядерную безопасность и не допустить эскалации конфликта. Прекращение боестолкновений — последний пункт в этом списке, подчеркнул глава офиса Зеленского.

Реклама

Ранее сообщалось, что российские войска перешли в наступление по всем фронтам в зоне СВО. Под командованием Сергея Суровикина они перехватили инициативу и теснят украинских солдат.