Мир 04 марта 2023, 17:54 Возвращение уровня российского импорта к показателям 2020 года признали в Европе Bloomberg: российский импорт вернулся к показателям 2020 года РИА «Новости»

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Общий объем импорта в России вернулся к показателям 2020 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Европейского союза.

«Российский импорт уже достиг результатов 2020 года. Произведенные в Евросоюзе интегральные схемы и микросхемы поставляют в Россию через третьи страны, в том числе Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Турцию», — сообщил источник.

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При этом значительную часть необходимых товаров Россия получает от стран СНГ и Китая, несмотря на то, что власти опровергают такие связи с российской стороной, отметили в агентстве.

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«Но показателен пример Казахстана. Сейчас республика поставила в Россию полупроводники на 3,7 миллиона долларов по итогам 2022 года, хотя в 2020 году этот показатель составил всего 12 тысяч долларов. Также страны Восточной Европы перепродают России закупленные технологии», — добавил представитель ЕС.

Ранее сообщалось, что Минюст США наберет дополнительный штат сотрудников, которые займутся изучением механизма обхода Россией западных санкций.