«Возникает в 90% случаев из-за алкоголя». Врач объяснил, чем смертельно болен Саакашвили

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили диагностировали неврологическое расстройство — энцефалопатию Вернике. Из-за него у политика могут возникнуть проблемы со зрением, нарушение памяти. При таком диагнозе пациенты впадают в кому. Также это может закончиться летальным исходом. Об этом сообщил «360» невролог Рустем Гайфутдинов.

«Энцефалопатия Вернике развивается как метаболическое нарушение. В основе его часто дефицит тиамина — витамина B1 нехватка. Возникает он из-за употребления алкоголя в 85–90%. Наверное, 5% — это голодные диеты», — рассказал врач.

По его словам, запасы тиамина пополняются только с пищей. Из-за нехватки важного для организма витамина возникает токсический продукт обмена, который накапливается и вызывает поражение определенных структур.

«Возникают очень необычные нарушения памяти. Человек не может, как говорится, собрать глаза, у него двоится в глазах. То, что человек делал накануне, — не помнит. Начинает придумывать все — что, каким образом с ним произошло. <…> Приходилось пациентов таких наблюдать и в коме, и умирают они», — добавил эксперт.

Ранее обследовавшие Саакашвили медики заявили, что у него диагностирована энцефалопатия Вернике эпилепсионного статуса. Они предупредили, что все может закончиться комой или даже смертью. Омбудсмены потребовали власти Грузии перевести экс-президента страны в хорошую больницу.

Саакашвили в прошедшем октябре впервые за много лет приехал в Грузию. Однако почти сразу его арестовали. Он в знак протеста объявил голодовку, которая длится уже более месяца.