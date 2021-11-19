Саакашвили грозит смерть из-за серьезного заболевания мозга

Медики, которые обследовали бывшего президента Грузии в тюрьме, нашли у него серьезное заболевание мозга. Из-за этого есть высокая вероятность, что политик может впасть в кому, которая может закончиться его смертью.

Об этом сообщили в аппарате омбудсмена Грузии. Сообщение процитировало РИА «Новости».

«В связи с критической ситуацией и ожидаемыми осложнениями народный защитник и группа экспертов еще раз призывают министра юстиции, пенитенциарную службу немедленно перевести Михаила Саакашвили в соответствующую функциональную и многопрофильную больницу с большим опытом работы. Так как существует высокая вероятность опасного осложнения, вызванного энцефалопатией Вернике эпилепсионного статуса или комы, что может завершиться летальным исходом», — подчеркнули в аппарате омбудсмена.

Там уточнили, что из-за ухудшения состояния Саакашвили его посетила группа специалистов, созданная народным защитником Грузии. В аппарате омбудсмена отметили, что 18 ноября у бывшего президента Грузии произошло одно из прогнозируемых клинических обострений — он потерял сознание.

Члены экспертной группы подтвердили, что политика нужно немедленно перевести в высокотехнологичную больницу. Однако рекомендации проигнорировали, несмотря на то, что 17 ноября группа оценила состояние пациента как критическое и тяжелое. Из-за этого у Саакашвили развилось «одно из самых тяжелых осложнений — энцефалопатия Вернике».

В сообщении уточнили, что для полной оценки очаговых процессов в головном мозге нужно провести МРТ и ряд других исследований. Энцефалопатия Вернике — неврологическое расстройство, которое поражает мозг. Если не лечить это заболевание, есть большой риск смерти и необратимых структурных изменений мозга, связанных с памятью.