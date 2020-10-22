Возможным сообщникам убийцы учителя под Парижем предъявили обвинение

Они освобождены, но находятся под надзором суда, уточняет RT. Также обвинение вынесли родителю Абдулаха Анзорова Брахиму К. По данным следствия, он снял видео, в котором осуждал действия учителя.

Всего под стражу заключены пять человек. Несмотря на то, что предполагаемый убийца учителя был застрелен полицией, следствие продолжает поиски его сообщников. Изначально по делу были задержаны 16 человек. Но часть была отпущена.

Ранее в СМИ появилась информация, что после теракта Анзоров выложил в соцсетях фото тела учителя и аудиопослание на русском, в котором сообщил, что «отомстил за пророка».

Зверское преступление произошло 16 октября в пригороде Парижа. На одной из своих лекций преподаватель говорил о свободе слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда из известного журнала. После чего 18-летний студент совершил нападение. В ходе спецоперации юноша был застрелен.