Французские СМИ утверждают — после обезглавливания преподавателя истории Абдулах Анзоров записал аудиообращение на плохом русском языке. Он также выложил фото учителя.

Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на близкие к расследованию источники. По их версии, преступник после убийства опубликовал в соцсетях фотографию тела учителя и аудиопослание. На котором он по-русски заявил, что «отомстил за пророка». При этом по-русски преступник говорил плохо.

Ранее появилась информация, что убийца учителя Самюэля Пати предлагал деньги своим соученикам за любую информацию, которая позволит найти его жертву. Он также сообщил им, что хочет потребовать от учителя извинений. Но тогда ученики не осознавали, во что все это может вылиться. Известно, что по делу об убийстве задержаны 15 человек, из них четверо — школьники.

Накануне российский президент Владимир Путин выразил соболезнования Эммануэлю Макрону касательно жестокого убийства преподавателя, передает «Царьград».

Теракт произошел 16 октября в пригороде Парижа. На одной из своих лекций, преподаватель говорил о свободе слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда из известного журнала. По версии следствия, именно за это 18-летний юноша решил отомстить своему учителю. Подозреваемый жил во Франции в качестве беженца.