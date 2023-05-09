Мир 09 мая 2023, 22:28 Возможный дефолт США назвали подарком Китаю и России Белый дом: возможный дефолт в США будет выгоден России и Китаю РИА «Новости»

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Возможный дефолт по федеральному долгу США станет подарком для Китая, России и других конкурентов страны. Таким мнением поделилась пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова привел ТАСС.

«Если бы дефолт произошел, то это стало бы подарком Китаю, России и другим конкурентам [США]», — сказала она.

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По словам представителя Белого дома, Конгрессу необходимо сделать свою работу и предотвратить дефолт.

Жан-Пьер напомнила о словах директора Национальной разведки США Эврила Хейнса о том, что Москва и Пекин якобы захотят использовать последствия дефолта в США против Вашингтона в информационном поле. По мнению Хейнса, возможный дефолт по федеральному долгу США приведет к «глобальной неопределенности».

Минфин США ранее спрогнозировал положение, когда будет не в состоянии обслуживать госдолг Америки. По словам главы ведомства Джанет Йеллен, точную дату, когда Минфин не сможет оплачивать счета государств, назвать невозможно. Поэтому в ближайшие недели прогноз будет пересмотрен.