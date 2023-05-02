Мир 02 мая 2023, 01:04 Минфин США не сможет обслуживать госдолг уже через месяц — глава ведомства Глава Минфина США Йеллен: к 1 июня ведомство не сможет обслуживать госдолг страны РИА «Новости»

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Минфин США вскоре окажется в положении, когда будет не в состоянии обслуживать госдолг Америки. Такой прогноз сделала глава ведомства Джанет Йеллен. Ее письмо опубликовали на сайте ведомства.

«Оценив последние поступления федеральных налогов, наша самая оптимистичная оценка состоит в том, что мы не сможем продолжать выполнять все обязательства Белого дома к началу июня, вероятно, уже к 1 июня», — написала она.

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Йеллен добавила, что точную дату, когда Минфин не сможет оплачивать счета государств, назвать нельзя. Поэтому в ближайшие недели прогноз пересмотрят.

Она отметила, что избежать этой ситуации можно. Для этого Конгресс должен расширить или приостановить долговой лимит.

На прошлой неделе палата представителей США одобрила закон о сокращении бюджетных расходов темпом не более 1% в год и повышением потолка государственного долга. Мнения голосовавших конгрессменов разделились: 215 выступили против, 217 человек законопроект поддержали. Теперь документ рассмотрит Сенат.

Ранее Йеллен заявила, что отказ Конгресса США поднять потолок госдолга приведет к дефолту.