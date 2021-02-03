Возможность полностью ослепнуть после ковида оценили в Роспотребнадзоре

Полная потеря зрения после COVID-19 — это единичный случай. Утверждать, что это осложнение от заражения коронавирусом, пока нельзя. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Ранее журнал Cureus опубликовал исследование, в котором говорится, что тяжелая форма ковида может привести к поражению долей головного мозга, отвечающих за зрение. Зрачки будут реагировать на свет, но видеть человек не будет.

«Практически единичный случай развития корковой слепоты описан недавно британскими медиками. Так как этот случай, по крайней мере, пока, уникален, то делать какие-либо выводы об однозначной связи этого симптома с COVID-19 нельзя», — приводит РИА «Новости» слова эпидемиолога.

Пшеничная допустила, что у человека был инсульт или энцефалопатия еще до заражения.

«Неврологам необходимо подробно изучить все обстоятельства возникновения этого патологического состояния у пациента», — добавила собеседница агентства.

Британские врачи считают, что корковая слепота развилась после того, как коронавирус проник через кровь прямо в мозг пациента.