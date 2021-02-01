Медики нашли новое тяжелое осложнение после коронавирусной инфекции

Британские врачи описали случай появления корковой слепоты у 54-летней пациентки, которая поступила в больницу с тяжелым течением коронавирусной инфекции. При первичном осмотре врачи обнаружили одышку, высокую температуру, повышенную частоту сокращения сердца и недостаток насыщения крови кислородом. До этого у женщины были лихорадка и мышечные боли. Пациентке сначала назначили неинвазивную вентиляцию легких, а после перевели на ИВЛ.

В ходе обследований выяснилось, что у женщины сильное поражение легких и инфекция, на которую уже начал реагировать организм. Чтобы не допустить развития сепсиса, ей стали давать антибиотики. На 21-й день лечения пациентку отключили от аппарата ИВЛ, после чего у нее начались судороги, похожие на эпилептический припадок.

Компьютерная томография мозга показала, что там произошли изменения, свойственные обратимой энцефалопатии. Несмотря на стабилизацию состояния, пациентке поставили диагноз «полная корковая слепота с синдромом Антона», когда больной отрицает потерю зрения.

По мере выздоровления пациентка начала распознавать цвета и формы, которые оказывались у нее перед глазами. Но полностью зрение к ней так и не вернулось.

Врачи считают, что причиной корковой слепоты стало проникновение коронавируса через кровь прямо в мозг пациентки. Эксперты отметили, что возбудитель может привести и к другим неврологическим осложнениям, включая менингит и энцефалит. Проникающий в мозг коронавирус воспаляет нейронные сети, которые не восстанавливаются после выздоровления.