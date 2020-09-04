В Германии высказались о возможной передаче материалов по делу Навального в Россию
Германия рассмотрит возможность передачи России материалов об обследовании Алексея Навального. Все будет зависеть от наличия препятствий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минюст ФРГ.
2 сентября правительство Германии заявило, что в организме блогера Алексея Навального обнаружили следы яда из группы «Новичок».
Мужчине стало плохо в самолете 20 августа. Летевший из Томска в Москву лайнер экстренно посадили в Омске. Навальный впал в кому. Его состояние стабилизировалось через два дня, и омские врачи по просьбе родных пациента дали добро перевезти его на лечение в Берлин.
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубикки не поверил в причастность российских властей к тому, что случилось с Навальным.
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе рассказал «360», что эта ситуация очень напоминает историю с отравлением Скрипалей в Великобритании.