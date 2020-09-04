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    04 сентября 2020, 14:12

    В Германии высказались о возможной передаче материалов по делу Навального в Россию

    Андрей Иванов

    Германия рассмотрит возможность передачи России материалов об обследовании Алексея Навального. Все будет зависеть от наличия препятствий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минюст ФРГ.
    В Германии высказались о возможной передаче материалов по делу Навального в Россию

    2 сентября правительство Германии заявило, что в организме блогера Алексея Навального обнаружили следы яда из группы «Новичок».

    Мужчине стало плохо в самолете 20 августа. Летевший из Томска в Москву лайнер экстренно посадили в Омске. Навальный впал в кому. Его состояние стабилизировалось через два дня, и омские врачи по просьбе родных пациента дали добро перевезти его на лечение в Берлин.

    Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубикки не поверил в причастность российских властей к тому, что случилось с Навальным.

    Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе рассказал «360», что эта ситуация очень напоминает историю с отравлением Скрипалей в Великобритании.

    Новости SMI.FM