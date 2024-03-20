Мир 20 марта 2024, 14:48 Песков отказался комментировать принятую США и Турцией «схему гармонизации санкций» Песков: Россия развивает свои отношения с Турцией, не беря во внимание США РИА «Новости»

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Россия развивает собственные отношения с Турцией и не собирается комментировать ее отношения с США. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о новой системе стран в сфере антироссийских санкций, сообщили «Известия».

«Нам нечего комментировать. Это отношения Турции и Америки. Нам здесь нечего сказать. Мы развиваем свои отношения с Турцией и считаем эти санкции незаконными», — сказал подчеркнул официальный представитель Кремля.

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Ранее США и Турция договорились о совместных действиях по вопросам антироссийских санкций. Перед введением санкции против турецких предприятий, подозреваемых в обходе антироссийских ограничений, американская сторона будет уведомлять об этом Турцию и запрашивать необходимую информацию.

Сейчас на экономике Турции крайне негативно сказывается отказ работать с российскими компаниями. Президент страны Реджеп Эрдоган ждет от США неких компенсаций за соблюдение санкций.