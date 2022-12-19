Мир 19 декабря 2022, 09:10 Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в Киевской области Киевская военная администрация подтвердила повреждение объектов критической инфраструктуры

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Объекты критической инфраструктуры в Киевской области пострадали в результате атаки дронов минувшей ночью. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Алексей Кулеба.

«Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий ударов», — уточнил Кулеба.

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Ранее информация об атаке дронов появилась в Telegram-канале военной администрации региона. Пресс-служба сообщила о работе системы ПВО. Местных жителей призвали не покидать укрытия.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в Соломенском и Шевченковском районах города. По его данным, в результате есть повреждения объектов критической инфраструктуры.

«Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию», — добавил чиновник в Telegram.

В украинской энергокомпании ДТЭК «Киевские электросети» заявили, что 19 декабря в столице страны вводятся экстренные отключения света.