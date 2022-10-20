Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины | 360°

Важное 20 октября 2022, 09:10 Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях Украины

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Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях Украины. Главы администраций регионов распространили сообщения об этом примерно в одно и то же время.

Председатель Кировоградской администрации Андрей Ракович сообщил о тревоге в своем Telegram-канале в 09:04. Аналогичное сообщение в это же время появилось на канале главы Полтавской обладминистрации Дмитрия Лунина — он добавил фразу «Ракетная опасность!». Также сообщения о воздушной тревоге появились в Telegram-канале администрации Николаевской области.

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А в Черкасской области тревогу объявили в 09:05, а уже в 09:22 отменили, следует из сообщения главы областной военной администрации Игоря Табурца.

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