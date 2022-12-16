Важное 16 декабря 2022, 08:22 Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины Карта воздушных тревог: сирены сработали в Одесской и Николаевской областях Украины Unsplash

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Оповещение о воздушной тревоге сработало в Николаевской и Одесской областях Украины. Кроме того, тревогу объявили на подконтрольной ВСУ части Херсонской области.

Сирены в Николаевской и части Херсонской области заработали в 07:03. Две минуты спустя оповещение распространили и на Одесскую область.

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По данным на 08:20, сирены по-прежнему работают на всех этих территориях.

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Ночью воздушная тревога срабатывала в подконтрольной Украине части Запорожской области, а также Харьковской и Днепропетровской областях.

Российская армия периодически наносит высокоточные удары по объектам военного управления, а также связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры Украины. Как ранее пояснил «360» эксперт по безопасности, член КС Росгвардии Роман Насонов, ВС России, нанося удары по системе энергоснабжения, добиваются прекращения поставки резервов ВСУ и применения технологического оружия и средств радиоэлектронной борьбы.