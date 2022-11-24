Эксклюзив 24 ноября 2022, 18:33 Названа цель ударов по энергосистеме Украины Эксперт по безопасности Насонов заявил о скором полном уничтожении энергосистемы Украины РИА «Новости»

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Ударами по украинской системе энергоснабжения российские военные хотят добиться прекращения доставки ВСУ резервов и использования технологического оружия и средств радиоэлектронной борьбы. Достижение этой цели может полностью уничтожить всю энергосистему страны. Об этом «360» заявил эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов, комментируя прошедший брифинг Минобороны.

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Далее — прямая речь.

Удары по энергосистеме

Глобального уничтожения украинской энергетики Вооруженные силы России не преследуют. Они поставили перед собой задачу ослабить потенциал доставки всеми существующими средствами резервов, вооружения, а также полностью воспрепятствовать возможности использования технологического оружия, средств радиоэлектронной борьбы, разведки и так далее. Это главная цель.

При ее достижении возможно полное уничтожение всей энергетической системы. Еще один-два таких массированных удара — и результат будет достигнут. Тем более что главные цели ударов — наиболее уязвимые цели.

Украинские энергетики уже заказали в Европе огромное количество различных узлов связи и трансформаторных станций. Но там во многом задействована еще советская система, которая значительно отличается от европейской. Поэтому при восстановлении могут возникнуть проблемы.

Упреждающие удары — успех российских военных

На последнем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков впервые применил термин «упреждающий удар». То есть на одном из направлений российские военные предотвратили наступление противника. Это показатель отлично организованной совокупности действий разведывательных подразделений, артиллерии и общевойсковых командиров.

Также сегодня удачно поработали по уничтожению радиолокационных станций. Вывели из строя две AN/TPQ-36 и одну N/TPQ-50. Они разночастотные и разнонаправленные. Уничтожение этих трех станций лишило противника возможности противодействовать нашей радиоразведке на целом направлении.

Набор русскоязычных в ВСУ

Создание на Украине воинских формирований из русскоязычных жителей связано с тем, что украинские власти хотят всех, кто, по их мнению, придерживается пророссийских взглядов, свести в одну систему.

Воинские формирования — это те боевые отряды, где наиболее жестко подавляют инакомыслие. То есть там может быть и расстрел, и другие ситуации по подавлению.

На втором фланге украинское командование оставило военных с Западной Украины. Они понимают, что эти люди — носители бандеровской идеологии, сторонники укрофашистских идей. Они готовы пойти на любые зверства и преступления, которые, как предполагают украинские власти, могут быть актуальны.

К тому же пророссийские и русскоговорящие люди — более сильные воины. Это тоже надо признать.