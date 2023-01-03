03 января 2023, 00:00
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Кировоградской и Николаевской областях Украины
Власти стазу нескольких областей Украины объявили воздушную тревогу. Сирены сработали в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального сервиса по оповещению населения.
Воздушную тревогу объявили также в Харьковской области и подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей. Всех местных жителей попросили пройти в ближайшее укрытие.
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Ранее сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях. Системы оповещения включали на 40 минут.
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Днем в понедельник, 2 января, воздушную тревогу объявляли в Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях. В некоторых регионах слышали взрывы. Мэр Киева Виталий Клико сообщил, что в результате ночного обстрела часть города осталась без электричества. При этом подача воды продолжается в штатном режиме.
Удары по энергетическим и военным объектам продолжаются на Украине с середины октября 2022 года. Российские войска начали обстрелы высокоточным оружием после теракта на Крымском мосту.
Украина
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