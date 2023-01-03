Мир 03 января 2023, 00:00 Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины Воздушную тревогу объявили в Кировоградской и Николаевской областях Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти стазу нескольких областей Украины объявили воздушную тревогу. Сирены сработали в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального сервиса по оповещению населения.

Воздушную тревогу объявили также в Харьковской области и подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей. Всех местных жителей попросили пройти в ближайшее укрытие.

Реклама

Ранее сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях. Системы оповещения включали на 40 минут.

Реклама

Днем в понедельник, 2 января, воздушную тревогу объявляли в Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях. В некоторых регионах слышали взрывы. Мэр Киева Виталий Клико сообщил, что в результате ночного обстрела часть города осталась без электричества. При этом подача воды продолжается в штатном режиме.

Удары по энергетическим и военным объектам продолжаются на Украине с середины октября 2022 года. Российские войска начали обстрелы высокоточным оружием после теракта на Крымском мосту.