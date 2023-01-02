02 января 2023, 08:19
Кличко заявил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Киеве
Мэр Кличко: в Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры после ночных взрывов
Ряд энергетических объектов пострадал в Киеве в ходе ночного обстрела, часть города осталась без электричества. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Виталий Кличко.
«Аварийные отключения электричества в Киеве, объекты энергетической инфраструктуры повреждены», — написал он.
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Кличко отметил, что подача воды жителям украинской столицы идет в штатном режиме, однако есть обесточенные объекты теплоснабжения.
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Украинские СМИ сообщали, что в ночь на 2 января в Киеве прогремел ряд мощных взрывов. В частности, их слышали на левом берегу Днепра, в Деснянском и Голосеевском районах города.
Российские военные наносят удары высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре Украины с 10 октября в рамках проведения специальной операции. Эти действия помогают замедлить продвижение украинских боевиков.
Военный обозреватель и полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «360» предполагал, что в начале 2023 года российская армия пойдет в активное наступление.
Минобороны РФ
Виталий Кличко
Киев
Украина
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