13 декабря 2022, 15:52
Воздушную тревогу объявили по всей Украине — СМИ
«Украина.ру»: сирена воздушной тревоги прозвучала во всех украинских областях
На Украине объявили воздушную тревогу. Сирена прозвучала во всех областях страны, сообщило издание «Украина.ру».
По данным украинской онлайн-карты воздушных тревог, предупреждение объявили во всех регионах, включая Киев и подконтрольные Украине части Херсонской и Запорожской областей. Первые сирены раздались в Полтавской области в 15:22 по московскому времени. Через минуту предупреждение получили жители Харьковской области.
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Украинские системы ПВО не могут справиться с российскими баллистическими ракетами, заявил член командования ВВС Украины Юрий Игнат. Он пожаловался, что комплексы «Искандер», ЗРК С-300 и другое вооружение ВС России наносит значительный ущерб ВСУ. По словам военного, украинская армия может рассчитывать лишь на уничтожение техники «на земле», ударяя по местам ее нахождения.
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