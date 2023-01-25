Армия 25 января 2023, 06:18 Российские войска уничтожат американские танки Abrams на Украине — посол Посол Антонов: в случае поставки Россия уничтожит танки Abrams, как и другое оружие НАТО РИА «Новости»

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Отправив на Украину танки, США не сможет оправдаться поставками оборонительного вооружения. Их цель станет станет очевидной — нанести России стратегическое поражение. Однако армия сможет уничтожить M1 Abrams, как и другую технику из НАТО, предупредил в Telegram-канале посол в США Анатолий Антонов.

«Американские танки будут уничтожены нашими военными точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники», — сказал он.

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Журналисты попросили дипломата прокомментировать информацию о готовящейся поставке на Украину M1 Abrams. Анатолий Антонов заметил, что не впервые такие утечки появляются в СМИ накануне официального объявления. Он обратил внимание на то, что Белый дом постепенно повысил планку военного содействия киевскому режиму, которым руководит.

Белый дом, по словам посла, не сможет оправдать передачу M1 Abrams помощью оборонительным вооружением. После решения о поставке бронетехники станет очевидной цель Запада — нанести России стратегическое поражение. Посол напомнил, что США уже дали добро на удары по Крыму, а ранее покрывали преступления националистов. Он назвал Штаты настоящим агрессором в конфликте на Украине.