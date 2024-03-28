Мир 28 марта 2024, 13:13 Воздушную тревогу объявили по всей Украине Pxhere

Читать 360tv в

Сирена, оповещающая об опасности, прозвучала по всей Украине. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог.

«Воздушная тревога по всей Украине из-за взлета МиГ-31К», — указали в Telegram-канале «Политика страны».

Реклама

Сначала сирена об опасности прозвучала в Киевской и Черкасской областях Украины, а также в Винницкой и Хмельницкой. Затем воздушная тревога распространилась по всей территории республики.

Несколько дней назад об опасности также оповещали все регионы Украины. Согласно информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявляли в 11 областях страны, в том числе в Киевской.