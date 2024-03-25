Мир 25 марта 2024, 19:09 Воздушную тревогу объявили на территории всех регионов Украины «Страна.ua»: воздушную тревогу объявили по всей Украине

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Воздушную тревогу объявили по всей Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены звучат в 11 областях, в том числе в Киевской.

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Сирены включили в Сумской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях. Воздушную тревогу объявили в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.

Накануне несколько взрывов прозвучало в Киеве. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в городе сработала система ПВО. Также взрывы прогремели во Львове и Волынской области.