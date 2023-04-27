Мир 27 апреля 2023, 02:11 Взрывы прогремели в Николаеве Воздушную тревогу объявили в Николаеве после серии взрывов РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Николаевской области Украины объявили воздушную тревогу. А ночь на четверг, 27 апреля, в областном центре прозвучало четыре взрыва, сообщил глава местной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.

По его информации, четыре ракеты комплекса ПВО С-300 взорвались в городе. В 01:40 по московскому времени в области прозвучал отбой воздушной тревоги.

Реклама

Накануне вечером в Глуховском районе Сумской области произошли взрывы. По данным украинского издания «Страна.ua» ранее, в 22:28 по московскому времени, в регионе сработала сигнал воздушной тревоги.

Ночью 23 апреля несколько взрывов зафиксировали в Харькове. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил о пяти прилетах по городу и Харьковской области. По его словам, один из снарядов попал в объект инфраструктуры, в результате которого начался «масштабный пожар».

Этой же ночью воздушную тревогу включали в Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской области.