Мир 15 ноября 2022, 16:01 Воздушную тревогу объявили на Украине Воздушную тревогу объявили в Киеве, Житомирской, Винницкой и других областях Украины Unsplash

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Воздушная тревога после 15:00 началась в Киеве, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Черкасской областях Украины. Чуть позже в этом часе ее объявили и в других частях страны. Об это говорят онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации государства, написал RT.

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Россия начала наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября. Это произошло спустя два дня после того, как на Крымском мосту произошел взрыв. Власти РФ заявили, что считают произошедшее терактом, совершенным украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога звучит на Украине ежедневно.

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Веерные отключения электроэнергии проводятся по всей стране из-за проблем со светом. Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнего» Владимир Кудрицкий заявил 15 ноября о том, что снабжавший электричеством правобережье Херсонской области и часть Николаевской объект инфраструктуры был подорван. Он не стал уточнять, кто за этим стоит.