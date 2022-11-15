Мир 15 ноября 2022, 09:26 «Укрэнерго» заявила о подрыве источника электричества для Херсонской и Николаевской областей Глава «Укрэнерго» Кудрицкий заявил о разрушении поставщика энергии для Херсонской области Unsplash

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Объект, который снабжал электричеством правобережье Херсонской области и часть Николаевской, подвергся подрыву. Об этом сообщил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнего» Владимир Кудрицкий. Он написал об этом на странице в Facebook*.

«Он больше не существует», — сказал он.

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Кудрицкий заявил о подрыве обоих автотрансформаторов. По его словам, каждый из них весил 250 тонн. Кроме того, он сообщил о повреждениях в зале релейной защиты, компрессорной и других помещениях объекта. Кудрицкий сказал, что их разрушили и расстреляли.

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Он не уточнил, кто нанес такие повреждения объекту. Также Кудрицкий не указал последствия разрушения для жителей этих регионов.

Глава правления «Укрэнерго» заявил, что для нормализации электропитания правобережья Херсонской области и части Николаевской в компании прорабатывают варианты подачи энергии из соседних регионов. По его словам, украинские власти уже отправили запрос на нужное оборудование представителям зарубежных партнеров.

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