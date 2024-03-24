24 марта 2024, 06:40
Серия взрывов прогремела в Киеве, по всей Украине звучит воздушная тревога
Мэр Кличко: в Киеве прозвучало несколько взрывов
Несколько взрывов прогремело в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его сведениям, в городе сработала система ПВО.
«Взрывы в столице. Работает ПВО. Не покидайте укрытий», — написал Кличко.
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Также взрывы были слышны во Львове и в Волынской области. Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирены включили около 05:15 по московскому времени и они продолжают гудеть уже более часа.
В пятницу, 22 марта, около 53 тысяч жителей Одесской области остались без света. Глава региональной ОВА Олег Кипер сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры области получили повреждения «в результате ночной масштабной атаки».
Взрывы
Виталий Кличко
Киев
Украина
ПВО
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