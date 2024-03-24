Мир 24 марта 2024, 06:40 Серия взрывов прогремела в Киеве, по всей Украине звучит воздушная тревога Мэр Кличко: в Киеве прозвучало несколько взрывов РИА «Новости»

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Несколько взрывов прогремело в Киеве. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его сведениям, в городе сработала система ПВО.

«Взрывы в столице. Работает ПВО. Не покидайте укрытий», — написал Кличко.

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Также взрывы были слышны во Львове и в Волынской области. Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирены включили около 05:15 по московскому времени и они продолжают гудеть уже более часа.

В пятницу, 22 марта, около 53 тысяч жителей Одесской области остались без света. Глава региональной ОВА Олег Кипер сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры области получили повреждения «в результате ночной масштабной атаки».