Воздушную тревога объявили в четырех регионах Украины | 360°

Мир 07 ноября 2022, 16:55 Воздушную тревога объявили в четырех регионах Украины Издание «Политика страны» сообщило о воздушной тревоге в четырех областях Украины РИА "Новости"

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Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Одесской, Запорожской и Винницкой областях Украины. Информация об этом появилась в Telegram-канале местного издания «Политика страны».

Ранее днем сигнал воздушной тревоги звучал также в Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Черниговской и Днепропетровской областях, сообщал RT.

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В ночь на 7 ноября, по данным местных СМИ, воздушную тревогу объявляли в шести украинских регионах. По информации президента Украины Владимира Зеленского, без электричества остаются более 4,5 млн человек. Самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Киеве и Киевской области.

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В столице Украины ранее ввели веерные отключения света. Это, по словам представителей местных властей, помогает энергетикам стабилизировать энергосистему.

С 20 октября на Украине ввели режим экономии электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры.