Мир 12 мая 2023, 12:08 Зеленский приедет на встречу с президентом Италии 13 мая ANSA: президент Италии Маттарелла примет Зеленского 13 мая РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Италии Серджо Маттарелла проведет переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщило ANSA. Встреча состоится 13 мая в президентском Квиринальском дворце. Точное время пока не называют.

Ранее появились данные, что с Зеленским может встретиться и папа римский Франциск. По данным ТАСС, украинская сторона попросила об аудиенции у понтифика несколькими днями ранее.

Реклама

В начале недели Киев посещала с рабочим визитом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На совместной пресс-конференции с Зеленским она рассказала об 11-м пакете санкций против России и одобрила идею отмечать на Украине День Европы вместо Дня Победы.

Зеленский успел пожаловаться на ограничения на экспорт украинской сельхозпродукции, которые ввели пять восточноевропейских стран, и потребовал отменить их как можно скорее.