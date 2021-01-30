Возбуждено уголовное дело после пропажи россиянки в Абхазии

Жительница Нижнего Новгорода Елена Федотова, 1977 года рождения, исчезла 17 января примерно в 23:00. Через два дня в полицию с заявлением обратилась ее подруга. Пропавшая россиянка приехала отдохнуть и снимала жилье в Гаграх.

Прокуратура Гагрского района Абхазии сообщила, что возбудила уголовное дело по статье об убийстве.

«Прокуратурой Гагрского района по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК Республики Абхазия», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела находится на контроле следственного управления генпрокуратуры Абхазии.

Первый заместитель министра внутренних дел Абхазии Руслан Ажиба сообщил «Sputnik Абхазия», что россиянку зафиксировали камеры наблюдения в ночь исчезновения. Федотова прошла по центральной дороге в сторону Старой Гагры, затем остановилась около остановки и свернула в сторону. После этого женщина спустилась к берегу моря.

«После она вернулась обратно. Другой информации пока нет, мы раздали фотографии пропавшей жителям Гагры и всем отделениям милиции республики, поиски туристки Елены Федотовой продолжаются», — сказал Руслан Ажиба.

Ранее в поисках Федотовой участвовало республиканской МЧС. Дежурному поступило сообщение, что в районе Жоэкварского ущелья пропала туристка. Позже ведомство приостановило поисковые мероприятия в гористой местности, когда стало известно, что пропавшую видели вне зоны поисков МЧС Абхазии.

В сентябре минувшего года 43-летняя жительница Новосибирска утонула при сплаве по реке Катунь на Алтае.