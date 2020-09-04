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    04 сентября 2020, 15:28

    Туристка пропала во время заплыва по горной алтайской реке

    Анастасия Кременчугская

    Российская туристка пропала во время заплыва по горной реке на Алтае. Об этом сообщил сайт «Новости Горного Алтая».

    43-летняя жительница Новосибирска утонула в реке Катунь. 3 сентября она попросила 16-летнюю дочку своих знакомых снять на видео заплыв. Внезапно женщину подхватило сильное течение и стало уносить на стремнину. Об этом написало ИА Nation News.

    Сразу после этого подросток связалась с родителями и обратилась за помощью на ближайшую туристическую базу. Женщину до сих пор не удалось найти.

    Новости SMI.FM