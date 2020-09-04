Туристка пропала во время заплыва по горной алтайской реке

43-летняя жительница Новосибирска утонула в реке Катунь. 3 сентября она попросила 16-летнюю дочку своих знакомых снять на видео заплыв. Внезапно женщину подхватило сильное течение и стало уносить на стремнину. Об этом написало ИА Nation News.

Сразу после этого подросток связалась с родителями и обратилась за помощью на ближайшую туристическую базу. Женщину до сих пор не удалось найти.