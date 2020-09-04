04 сентября 2020, 15:28
Туристка пропала во время заплыва по горной алтайской реке
Российская туристка пропала во время заплыва по горной реке на Алтае. Об этом сообщил сайт «Новости Горного Алтая».
43-летняя жительница Новосибирска утонула в реке Катунь. 3 сентября она попросила 16-летнюю дочку своих знакомых снять на видео заплыв. Внезапно женщину подхватило сильное течение и стало уносить на стремнину. Об этом написало ИА Nation News.
Сразу после этого подросток связалась с родителями и обратилась за помощью на ближайшую туристическую базу. Женщину до сих пор не удалось найти.