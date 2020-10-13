ВОЗ заявила о рекордном числе заразившихся коронавирусом за неделю

За прошедшую неделю Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом в мире. Речь идет о более чем двух миллионах инфицированных.

Об этом говорится в еженедельном бюллетене ВОЗ. Документ опубликован в ночь на 13 октября.

В тексте говорится, что с 5 октября шесть регионов ВОЗ сообщили о более чем 2,2 миллиона новых случаев коронавируса и 39 тысячах смертей от него.

«Это самое большое число, о котором было сообщено за одну неделю», — подчеркивается в сообщении.

Сложнее всего ситуация складывается в Северной и Южной Америке. За вторую неделю октября там зарегистрировано свыше 804 тысяч инфицированных и порядка 20 тысяч жертв.

Большой прирост заболеваемости наблюдается и в Европе. За последние семь дней число инфицированных увеличилось больше чем на 694 тысячи. Свыше 6,1 тысячи человек умерли.

По данным ВОЗ, к 13 октября в мире выявлено 37 423 660 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов достигло 1 074 817.

По состоянию на 12 октября в России зафиксировано 1 312 310 заболевших и 22 722 скончавшихся от вируса. Недавнее исследование показало, что уровень тревожности россиян из-за COVID-19 выше всего среди жителей стран постсоветского пространства.