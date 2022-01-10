ВОЗ заявила о близости конца пандемии

Конец пандемии коронавируса начинает просматриваться, но ближайшие три месяца ситуация останется тяжелой. Такое заявление сделал спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро, передал Sky News.

«Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу. Мы видим, что конец [пандемии] не за горами. Перед тем, как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками», — сказал Набарро. Ученый уверил, что вирус продолжит мутировать в новые штаммы и, хотя в Западной Европе с ними справляются, во многих развивающихся странах ситуация близка к трагической.

По словам спецпосланника, эти территории не могут позволить себе жесткие ограничения, чтобы не навредить собственным экономикам.

Для окончания пандемии коронавируса решения медицинской проблемы недостаточно, заявил ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Для этого, по его словам, требуется также стабилизация финансовых, и экономических, а также геополитических вопросов. Он предположил, что в 2022 году пандемия навряд ли закончится, а вот через год эпидемическая обстановка может серьезно измениться к лучшему.