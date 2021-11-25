Самый опасный штамм коронавируса оказался скучным. Реальная угроза уже с нами

Ученые из нескольких британских университетов предупредили, что в Ботсване мог появиться самый опасный штамм коронавируса. У него 32 мутации — это самое большое их количество среди всех ранее изученных штаммов. Правда, российские ученые полагают, что бояться раньше времени не стоит. Новый вариант коронавируса пока не особо распространился, России не угрожает, да и вообще — большое число мутаций не всегда говорит о риске для людей.

Чем опасен новый штамм из Ботсваны

В Ботсване появился новый штамм коронавируса — B.1.1.529. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на группу ученых из Великобритании. По словам специалистов, этот вариант вируса потенциально может быть опаснее всех других, включая «дельту». Дело в том, что у него самое большое количество мутаций — 32. При этом многие из них говорят об устойчивости к вакцинам. Также B.1.1.529 имеет больше изменений в спайковом белке, чем остальные штаммы коронавируса.

Доктор Том Пикок, вирусолог из Имперского колледжа, который первым обратил внимание на распространение B.1.1.529, назвал комбинацию его мутаций «ужасающей». Он предупредил, что B.1.1.529 потенциально может быть самым опасным вариантом коронавируса из всех, которые существовали.

Как сообщил изданию генетик Франсуа Баллу из Университетского колледжа в Лондоне, новый штамм, вероятно, будет уклоняться от антител лучше «дельты». Большое количество мутаций позволяет предположить, что B.1.1.529 мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например, у больного СПИДом.

«В настоящее время за ним (штаммом — прим. ред.) следует внимательно следить, но нет необходимости слишком уж беспокоиться, если только он не начнет встречаться чаще», — добавил Баллу.

Мутации вируса — всегда ли это плохо?

Однако ученые сообщили MailOnline, что беспрецедентное количество мутаций может работать против самого же штамма. Это может сделать его нестабильным и тем самым не позволить широко распространиться. Именно поэтому специалисты не советуют беспокоиться. В поддержку этого мнения говорит и то, что штамм пока мало где зафиксировали: всего порядка 10 случаев в трех странах: Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Схожую точку зрения высказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. В разговоре с «360» он подчеркнул, что главный показатель опасности вируса — его распространение.

«Есть высокая вероятность того, что он и не распространится. Таких штаммов, которые распространяются активно, их очень мало, вроде «дельты». Британский вариант прекрасно распространился, исходный из Уханя тоже был заразным. А большинство других вариантов таких и не распространились. „Дельта“ — реальная угроза. Что касается других, <…> на них, конечно, стоит обращать внимание, но в большинстве случаев они, как говорит ВОЗ, не представляют интереса», — отметил Альтштейн.

С этим согласен и руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. Он рассказал «360», что B.1.1.529 станет опаснее дельты, только если будет активнее размножаться.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в разговоре с «Известиями» рассказал об одной из версий развития пандемии коронавируса. Согласно ей, мутации и вовсе могут способствовать завершению пандемии. Есть вероятность появления некой стоп-мутации, способной привести к самоуничтожению вируса.

В России штамм из Ботсваны не обнаружили

Выявленный в Ботсване штамм коронавируса в России пока не обнаружили. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Если он будет более заразным или устойчивым и будет размножаться, то вероятность появления его в России есть. Но пока мы не обнаружили его в стране, хотя исследований геномов проводится достаточно много», — заявил Хафизов РИА «Новости».

При этом, по мнению Альтштейна, вероятность угрозы B.1.1.529 для России крайне невелика. Правда, отметил ученый, на 100% гарантировать это на данный момент не может ни один специалист.